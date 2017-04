Goedkoop en lekker eten in Rotterdam? Dat kan hier!

Buiten de deur eten in Rotterdam, maar heb je een beperkt budget? Uit eten gaan hoeft niet altijd duur te zijn! In Rotterdam zijn een hoop restaurants te vinden waar je voor minder dan vijftien euro per persoon een prima maaltijd voorgeschoteld krijgt en kan genieten van een drankje. Bij deze restaurants zit je sowieso goed:



1. Panzero’ Apulian StrEat Food

Bij Panzero op de Botersloot krijg je Italiaans streetfood voorgeschoteld. De gerechten op de kaart komen uit de Italiaanse regio Apulië. Een regio in het Zuidoosten van Italië, waar de oprichters van het restaurant vandaan komen. Je kunt er onder andere panzerotto bestellen. Dat is een gefrituurd calzone gevuld met verschillende hartige of zoete vullingen. Zo'n panzerotto bestel je al vanaf 3,50 euro. Drankje erbij en je bent voor minder dan een tientje klaar! Grote trek? Dan bestel je er gewoon nog één...



2. De Ballentent

De beste bal van Rotterdam, die vind je bij havenkroeg de Ballentent in Rotterdam. Althans, dat beweren ze zelf en veel Rotterdammers zijn het er mee eens. Een broodje bal met alles erop en eraan kost je ruim zeven euro. In dit eetcafé is het wel altijd een drukste van jewelste, dus vergeet niet te reserveren als je verzekerd wilt zijn van een plek.



3. SUGO

Pizzaliefhebbers opgelet! Bij SUGO eet je pizza, maar dan net even anders. Je besteld twee of drie (kleine) stukken en kan dus eindeloos variëren. Eén stuk kost tussen de twee en vier euro. Je vindt SUGO aan de Westblaak en aan de Aert van Nesstraat.



4. Pho Hanoi

Dit Vietnamese eethuis zit in dezelfde straat als Panzero. De maaltijden van Pho Hanoi vallen bij veel mensen in de smaak, want het regent positieve recensies op TripAdvisor. Een Vietnamese noodle soep scoor je voor 7,50 euro en voor een rijstgerecht betaal je een tientje. Prima te doen dus, als je voor weinig buiten de deur wilt eten!

Liefhebber van kip? Dan moet je zeker eens een bezoek brengen aan Scharrels en Schuim op de Lijnbaan. Kipsaté, kiprollade, kipsalade en zelfs kipsalon... Het staat allemaal op de kaart! De meeste gerechten kosten nog geen tientje. Bij Scharrels en Schuim heb je ook nog keuze uit ruim dertig verschillende biertjes.