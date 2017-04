Feyenoord kampioensfeest in Kuip, huldiging maandag

Als Feyenoord zondag 7 mei landskampioen wordt, dan wordt de ploeg de dag erna om 12.00 uur gehuldigd op de Coolsingel. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb laten weten. Op 7 mei wordt er een speciaal kampioensfeest gegeven in de Kuip, waarbij de wedstrijd te zien is op een groot scherm. Daar wordt dan ook de schaal uitgereikt.

Volgens burgemeester Aboutaleb is dit het beste voor de supporters en de stad. „Feyenoord kan na 18 jaar weer kampioen worden. Het zou fantastisch zijn als dit kampioenschap op de Coolsingel kan worden gevierd. Samen met de club, politie en de supporters vertrouw ik erop dat het een onvergetelijk feest kan worden.” De huldiging moet volgens hem een veilig en gastvrij feest zijn voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. Daarom gelden dezelfde gedragsregels als in de Kuip.

Om te voorkomen dat Feyenoordsupporters massaal naar het stadion van Excelsior gaan komt er dus een speciaal kampioensfeest in De Kuip. Bij het behalen van de titel wordt dan ook daar de schaal aan het team uitgereikt. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk Feyenoord-supporters de eventuele schaaluitreiking samen met de spelers beleven, aldus de gemeente en de club. Op de website van Feyenoord komt te staan hoe supporters aan kaartjes kunnen komen.

Extra ov

Om alle supporters naar de Kuip te vervoeren worden extra trams ingezet. Ook op maandag zijn er wijzigingen in het openbaar vervoer. Zo rijden er tussen 9.00 uur en 16.00 uur minder trams in het centrum. De RET en de gemeente adviseren om de metro te nemen naar station Rotterdam Centraal, Beurs of Blaak. Station Stadhuis is gesloten.