Excelsior voert kaartcontrole op voor kampioensduel

Excelsior gaat de controle op de kaarten voor de kampioenswedstrijd tegen Feyenoord op 7 mei flink opvoeren. Op internet wisselen de kaartjes van duizenden euro’s van eigenaar, maar volgens algemeen directeur Ferry de Haan van Excelsior kan dat een behoorlijke kat in de zak worden. Bovendien kunnen de verkopers van de kaartjes een stadionverbod tegemoet zien.

Lees ook: Feyenoordsupporters juichen helden toe bij training

„Het staat in ons reglement en in de voorwaarde”, aldus de Haan. De club heeft al verschillende mensen die hun kaartje op internet te koop hebben aangeboden op de vingers getikt. „Wij zijn verantwoordelijk voor de orde binnen het stadion. Mensen die nu dus duizenden euro’s betalen kunnen wel eens een kat in de zak kopen en helemaal niet binnenkomen. Bovendien loopt de oorspronkelijke eigenaar van de kaarten het risico op een stadionverbod. We gaan daar via onze eigen kanalen de mensen op wijzen.”

Dat veel Feyenoordsupporters een halve seizoenkaart hebben aangeschaft, is volgens de Haan inderdaad geconstateerd. „Daar hebben we meteen een stop op gezet. Aan de andere kant is dit wel een echte stadsderby en hebben veel Excelsiorsupporters sympathie voor Feyenoord. Zeker nu wij er redelijk voor staan. Maar onze supporters moeten wel de wedstrijd kunnen beleven zoals ze dat die afgelopen 16 wedstrijden hebben gedaan.”

Duizenden Feyenoordsupporters zeggen op internet toch naar Woudestein af te willen reizen, zonder kaartje. De club is daarover in gesprek met de gemeente en Feyenoord. „We denken graag mee, maar het is niet onze primaire verantwoordelijkheid. Maar we willen buiten het stadion ook alles goed reguleren.”

De Haan heeft zelf een verleden bij Feyenoord als speler. Voor hem wordt zondag 7 mei dan ook bijzonder. „Ik hoop dat Excelsior om kwart over vier definitief veilig is en als dat zo is en Feyenoord is kampioen dan gun ik ze dat meer dan van harte.”

Wanneer de huldiging van Feyenoord plaatsvindt, wil de gemeente nog niet kwijt. Net als eventuele extra maatregelen rondom Woudestein. „We komen daar enkele dagen voor de wedstrijd mee naar buiten”, aldus een woordvoerder.