Dit zijn de winnaars van de Aardig Onderweg Awards

Voor Brendy Boogerd van Baby Verhip, Peter Ottens van de YETS Foundation en Leon Schröder van Naked Rotterdam was het een extra bijzonder paasweekend. Zij wonnen de vakjuryprijzen van de RET Aardig Onderweg Award. Van de negen genomineerden werden hun initiatieven om iets bij te dragen aan Rotterdam als beste beoordeeld. Naast de award wonnen ze 12.500 euro én ze dingen mee naar de felbegeerde publieksprijs, waarmee ze hun droom kunnen waarmaken. Stemmen voor de publieksprijs kan tot en met 19 mei. Om de keuze iets makkelijker voor je te maken, zetten wij de drie initiatieven nog even op een rijtje.

Baby Verh!p

Verh!p is het duurzame babykledingmerk van Brendy Boogaard. De kleertjes worden gemaakt van biologisch katoen en groeien - tot op zekere hoogte- met de baby mee. Als ze er toch eenmaal uitgegroeid zijn, is het de bedoeling dat de kleertjes doorgegeven worden in een speciale doorgeefdoos of worden teruggestuurd. In dat laatste geval zoekt Verh!ip er een nieuwe ontvanger voor. Zo wil Brendy verspilling tegengaan en duurzame consumptie hip maken.

Met de prijs gaat Brendy haar merk uitbreiden. Zo wil ze naast een roze en blauwe lijn ook een mintgroene unisexlijn maken. Daarnaast is het biologische katoen zacht voor de kwetsbare huidjes van te vroeg geboren baby’s. Daarom wil Brandy (op verzoek van ouders en verplegend personeel) ook voor die baby’s een lijn maken.

Haar grootste wens is echter het doorgeefconcept verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld elke aankoop te voorzien van een code, waarmee een soort paspoort aangemaakt kan worden met de ‘reis’ die de kleding al heeft afgelegd. Dat zou ze dan ook willen realiseren als ze de publieksprijs wint.

YETS Foundation

Met de YETS Foundation wil Peter Ottens jongeren met een minder sterke thuisbasis stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Dit probeert de stichting te bereiken met basketbalworkshops in onder meer het (speciaal) onderwijs, die gegeven worden door coaches die voor de jongeren een rolmodel zijn, een luisterend oor bieden en discipline van hen eisen. De deelnemende jongeren trainen (op school), eten samen en maken gezamenlijk huiswerk.

Dankzij de Aardig Onderweg Award kan de Yets Foundation nieuwe middelen en coaches werven, zodat meer jongeren kunnen deelnemen en de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Met de publieksprijs wil Peter een documentaire over zijn werk laten maken. Daarin wil hij de verhalen van ‘zijn’ jongeren uitlichten, om het belang van goede opvoeding te onderstrepen. Met de docu wil hij ouders inspireren hun kinderen het juiste voorbeeld te geven. Ook wil hij andere gemeenten bekendmaken met hun aanpak.

Naked Rotterdam

Het project Naked Rotterdam van Leon Schröder is een eerbetoon aan fotograaf Greg Friedler die in 2015 op 44-jarige leeftijd overleed. Friedlers Naked-serie bestaat uit vier fotoboeken met portretten van mensen uit Amerikaanse wereldsteden. Leons Naked Rotterdam is hier een soort vijfde versie van. Hierin staan gewone Rotterdammers centraal, die ondanks hun soms traumatische ervaringen tevreden zijn met hun lichaam en accepteren wie ze zijn.

Dankzij de prijs kan Leon de Nakes-serie verder onder de aandacht brengen, door middel van bijvoorbeeld presentaties in culturele instellingen en een tentoonstelling in het Rotterdams Fotomuseum.

Met de publieksprijs zou Leon graag andere fotografen aan willen sporen ook een eigen Naked-serie te maken. Zo hoopt hij dat Friedlers gedachtegoed actueel gehouden wordt en dat er breed wordt nagedacht over persoonlijke identiteit en natuurlijke schoonheid.