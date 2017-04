Dit kan je doen in de meivakantie in Rotterdam

Het is weer vakantie! De geluksvogels onder ons kunnen de komende week (en sommigen zelfs twee weken) doen wat ze willen. Velen vertrekken direct naar een zonnig vakantieoord, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Speciaal voor iedereen die in Rotterdam blijft tijdens de vakantie heeft Metro vijf tips voor je op een rij gezet.

1. De stad op een sportieve manier ontdekken

Meer over Rotterdam te weten komen én sportief bezig zijn? Doe dan mee aan Rotterdam Sight running Tours. Hardlopend door de stad leert een gids je van alles over Rotterdam. Er zijn drie verschillende soorten tours: één over de hotspots, één over bruggen in 010 en één over de Tweede Wereldoorlog. Meedoen kost je 15 euro.

Wanneer: 23, 26 en 30 april

2. Knuffels scoren op de kermis

De Koningskermis is weer te vinden op de vertrouwde locatie aan de Schiehaven. Knuffels graaien, gillen in de achtbaan of suikerspin eten: het kan allemaal. Tip: op de woensdagen en bevrijdingsdag krijg je korting op de kaartjes voor de attracties!

Wanneer: tot en met 7 mei

3. Koningsdag in 010

In de meivakantie viert de koning zijn 50ste verjaardag. Reden voor een feestje dus. Eerder zette Metro al de vijf leukste feesten voor je op een rij. Liever op zoek naar kunst en kitsch? Er zijn verschillende vrijmarkten in de stad. Maak bijvoorbeeld een rondje door de Markthal waar een speciale kindervrijmarkt wordt georganiseerd.

Wanneer: 27 april

4. Gamen in de arcadehal

Ben je een liefhebber van games? Breng dan eens een bezoek aan Gamestate. In de arcadehal staan ruim honderd spellen. Je vindt er van alles: van pinball tot life-size candy crush. En met je een beetje geluk ga je niet met lege handen naar huis. Je kan namelijk prijzen winnen! Een ideale activiteit voor als het weer eens met bakken uit de hemel valt.

Wanneer: Elke dag van de week

5. Goedkope boeken in de bieb

Zit je liever met je neus in de boeken? Kom dan zeker naar de boekenmarkt in Bibliotheek Rotterdam. Tientallen romans gaan voor één euro per stuk over de toonbank. Ook vind je veel informatieve boeken die voor een klein prijsje in jouw boekenkast kunnen belanden. Aan de muziekliefhebber is ook gedacht. Er is zijn namelijk ook platen te koop.

Wanneer: 29 april