Deze imposante cruiseschepen meren aan in Rotterdam

Elk jaar komen er weer meer reusachtige cruiseschepen naar Rotterdam. Zo krijgt Rotterdam elke week bezoek van de AIDAprima en ook de ms Rotterdam ligt regelmatig aangemeerd. Zo nu en dan verschijnt er ook een bijzonder exemplaar bij de Cruise Terminal. Deze giganten kan je de komende maand verwachten.

Independence of the Seas

Zondag krijgt Rotterdam onverwacht bezoek van het cruiseschip Independence of the Seas. De gigant zou eigenlijk aanmeren in Frankrijk, maar vanwege stakingen is het schip nu in Rotterdam te gast. En dat is voor het eerst, dus liefhebbers moeten absoluut een kijkje komen nemen. Het schip is 339 meter lang en 56 meter breed. Op het schip kunnen ruim 3600 passagiers. Zij worden bediend door ruim 1300 bemanningsleden.

Wanneer: 30 april

MSC Preziosa

Nog zo'n reusachtig schip is de MSC Preziosa. De gigant is 333 meter lang en 38 meter breed. Iets kleiner dan de Independence of the Seas dus, maar er kunnen wel bijna 4000 passagiers mee aan boord. Met een fitnesscentrum en bowlingbaan kan je behoorlijk sportief zijn aan boord. Maar relaxen in de 12 whirlpools en de 'infinity pool' kan natuurlijk ook.

Wanneer: 5 mei

ms Astor

De ms Astor is vergeleken met de Independence of the Seas en MSC Preziosa maar een kleintje. Het schip is namelijk 'maar' 176 meter lang en 22 meter breed. Er is plaats voor 600 passagiers. Ondanks het kleinere formaat hoeven de gasten zich niet te vervelen. Er is onder meer een wellness center, een volleybalveld en een tennisbaan. In 2015 bracht het schip voor het eerst een bezoek aan Rotterdam en is sindsdien zo nu en dan in de Maasstad te vinden.

Wanneer: 8 mei

MSC Magnifica

Een paar dagen later ligt MSC Magnifica in de Rotterdamse haven. Het schip is bijna 294 meter lang en 32 meter breed. Er kunnen ruim 2500 passagiers mee op reis. Het schip heeft drie zwembaden en vijf restaurants aan boord. Er is ook een 4D bioscoop. Gasten hoeven zich dus nooit te vervelen.

Wanneer: 10 mei

Norwegian Getaway

Dit cruiseschip is te herkennen aan de kleurrijke tekening op de buitenkant van het schip. Binnen in de gigant is het ook één groot feest. Het schip bezit namelijk een groot waterpark met vijf waterglijbanen. Ook worden gasten tijdens het diner betoverd door magische trucs en illusies. En dan is er ook nog dé vuurwerkshow. Het schip is 324 meter lang en 40 meter breed. Aan boord kunnen zo'n 4000 passagiers.

Wanneer: 14 mei