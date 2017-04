Chillen in een park? Het kan in Rotterdam!

Soms wil je de drukte van de stad ontvluchten en heerlijk relaxen tussen het groen. In Rotterdam hoef je daar zeker de stad niet voor uit. Je vindt er namelijk vele mooie parken om heerlijk in te chillen. Of wat dacht je van een uitgebreide picknick op een zonnige dag? Metro Rotterdam zet vijf parken op een rij.

1. Zuiderpark

In dit park ben je wel even zoet, want het is namelijk 215 hectare groot, oftewel ongeveer 430 (!) voetbalvelden. Het is dan ook het grootste park van Rotterdam. Je kunt er van alles doen: tennissen, kanoën of bijvoorbeeld de kinderboerderij bezoeken. Dus heb je nog geen vakantieplannen voor dit jaar? Als de weergoden het toelaten is het in het Zuiderpark ook prima vertoeven.

2. Het Park

Het Park is misschien wel het bekendste park van Rotterdam. Met de vele paden leent het park zich goed voor uitgebreide wandeling. Het park ligt ook nog eens op een hele goede locatie. Je vindt er natuurlijk de Euromast en er liggen diverse musea op loopafstand. Ook kan je er in de buurt onder andere minigolfen en lasergamen. Zo kan je een dagje chillen in het park goed combineren met een andere uitje!

3. Park Schoonoord

Naast Het Park bevindt zich de Historische Tuin Schoonoord. Dit is een stille oase en echt een aanrader voor groenliefhebbers. De tuin is slechts 1,2 hectare groot, maar je vindt er ontzettend veel flora en fauna. Zo staat er een 200 jaar oude beuk, een Japanse ginkgo en een Amerikaanse tulpenboom. Houd je ogen goed open, want er is wel eens een bosuil gesignaleerd. Vergeet ook niet naar beneden te kijken, want in de vijver zwemmen Japanse Karpers.

4. Kralingse Bos

Bij het Kralingse Bos hoort natuurlijk de Kralingse Plas. De meeste paden lenen zich goed om bijvoorbeeld te fietsen of te skaten. Ook vind je er een klimbos. Een ideaal park dus voor de sportievelingen onder ons. Natuurlijk kan je er ook prima relaxen. Er is zelfs een strandje! Check wel voor je bezoek of je veilig het water in kan. De Kralingse Plas heeft wel eens last van blauwalg.

5. Dakpark

Bovenop een winkelstrip tussen de wijken Schiemond en Delfshaven vind je het grootste dakpark van Europa. Het park bevindt zich op negen meter hoogte en je hebt dus prachtig uitzicht over de haven. Een date? Neem hem of haar dan mee naar het Dakpark om te genieten van een mooie zonsondergang. Het park heeft ook veel trappen, dus ideaal voor een workout!