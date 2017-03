Zondagtip: Kleding ruilen in Rotown

Nu de zon weer schijnt, is het tijd voor een nieuwe garderobe! Weg met de winterjas en dikke truien en hallo felle kleuren en korte mouwen. Wil je niet teveel geld uitgeven aan nieuwe kleding? Kom dan vandaag naar de 'Nothing to Wear Swap Party' in Rotown. Wissel je eigen kledingstukken en accessoires met anderen. Zo ga je met een tas vol nieuwe kleding naar huis voor noppes!



Wat kost het?

Deelname is gratis, maar je moet wel minimaal één kledingstuk meenemen.