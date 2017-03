Twee ton weggesluisd uit kas hockeyclub Spijkenisse

Een hockeyclub in Spijkenisse verkeert in zwaar weer nadat de voorzitter er naar verluidt met 200.000 euro uit de kas vandoor is gegaan. Volgens leden van HV Spijkenisse had de man een gokverslaving en gebruikte hij het geldbedrag om zijn gokschulden te dekken.

Hulp van hockeybond

De leden worden aanstaande dinsdag geïnformeerd over de financiële situatie van de club op een ‘bijzondere algemene ledenvergadering’. De vereniging heeft de hockeybond ingeschakeld om hen bij te staan.

Op de website van HV Spijkenisse verscheen afgelopen dinsdag een bericht waarin staat dat de voorzitter per direct zijn functie heeft neergelegd. Naast voorzitter was hij sinds 2015 ook mede-verantwoordelijk voor de financiën, omdat het bestuur geen penningmeester meer had.

Wie gaat over het geld?

De inmiddels ex-voorzitter ontkende zondag tegenover RTV Rijnmond dat hij mede-verantwoordelijk is voor de kas. Volgens hem is de vacature voor penningmeester in 2015 opgevuld door de huidige secretaris.

De secretaris van de hockeyclub ‘ontkent noch bevestigt’ de problemen. „We gaan dinsdag eerst de leden bijpraten. Daarna komen we met een verklaring naar buiten.” De ex-voorzitter heeft laten weten niet bij deze vergadering aanwezig te zijn.