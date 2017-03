'Rotterdamse streetart moet de wereld over'

De inschrijvingen voor de Aardig Onderweg Awards 2017 zijn geopend. De prijs is bedoeld voor mensen die iets bijzonders doen, ontwikkelen of betekenen in de regio Rotterdam. Met hun project Rewriters wonnen Daniël Claessens en Dave Vanderheijden vorig jaar de juryprijs en de felbegeerde publieksprijs. Metro belde met Dave om te vragen hoe het hen sinds de winst is vergaan.

Eerst even het geheugen opfrissen: wat doen jullie ook alweer met Rewriters?

Wij bieden straatkunstenaars in Rotterdam een platform door middel van bijvoorbeeld street art-routes. Die kun je lopen met een gids of zelfstandig via een app. Voor die routes worden muren beschilderd door verschillende lokale kunstenaars met unieke stijlen, maar ook bestaande werken worden in de route meegenomen.

Hoe gaat het met dit project sinds de winst?

Goed! We zijn inmiddels bezig met een derde route, door Kralingen-Crooswijk deze keer. En er komen nog veel dingen aan, want we zijn er nog lang niet mee klaar. We blijven de bevestiging krijgen dat we goed bezig zijn en hiermee door moeten gaan, dus dat doen we.

Wat heeft het winnen van de Aardig Onderweg Award jullie gebracht?

We deden mee om meer aandacht te krijgen voor het project en dat is gelukt, zowel in binnen- als buitenland. We hebben zelfs in de New York Times gestaan. Daarnaast hebben we dankzij de geldprijs kunnen investeren in marketing en merchandise en hebben we de app uitgebreid. Die is inmiddels al een paarduizend keer gedownload. Er is zelfs interesse voor de route vanuit scholen. En dankzij de publieksprijs zijn we naar Hawaï geweest, naar een groot internationaal streetartfestival genaamd POW! WOW! Daar hebben we ook veel aan gehad.

Wat dan?

We konden met eigen ogen zien hoe zoiets georganiseerd wordt en hebben contacten gelegd die we anders nooit gelegd zouden hebben. Zo hebben we de organisatoren gesproken en ze verteld dat we zoiets ook graag in Rotterdam wilden organiseren. Daar hadden ze wel oren naar.

Dus POW! WOW! komt dankzij jullie misschien wel naar Rotterdam?

Dat hopen we wel. Er zijn al best concrete dingen besproken. Het zou dan de eerste Europese editie van POW! WOW! zijn, een mooie primeur voor Rotterdam. De organisatie ziet ook dat Rotterdam een rauw uiterlijk heeft en dat er veel talent is. Natuurlijk betekent dat niet dat het gelijk volgend jaar gaat gebeuren, maar ze staan er in ieder geval voor open. We gaan er dus voor.

Is dat ook jullie ultieme doel?

Een van de doelen. Rotterdam op de wereldkaart zetten als streetartstad hoort daar zeker bij en daar gaat dit festival, als het inderdaad komt, natuurlijk een enorme bijdrage aan leveren. Maar we willen gewoon zoveel mogelijk Rotterdamse straatkunstenaars een platform geven in hun eigen stad. Er zijn nog altijd meer artiesten dan muren.

Tot slot: wat voor project hoop je dat er dit jaar met de winst vandoor gaat?

Het lijkt me tof als dat opnieuw een kunstproject zou zijn. We vinden het belangrijk dat Rotterdamse kunstenaars, in welke vorm dan ook, een podium krijgen om hun ding te doen.