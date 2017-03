Rotterdamse Beren groeien als kool

Een gloednieuw eetcafé in hartje Rotterdam en nog eens drie vestigingen in de regio op de planning. Het gaat goed met de uit Rotterdam afkomstige De Beren-restaurants van ondernemer Ad Schaap.

De nieuwe vestiging in het centrum van Rotterdam komt op steenworp afstand van de oude op het Schouwburgplein. „We hebben daar wat meer meters en meer zon op het terras”, aldus Schaap. „De oude Betty Beer was na tien jaar wel aan vernieuwing toe.” Dat een pand een paar deuren verderop vrijkwam, was dan ook een uitkomst. „Daar kunnen we meer en gaan we meteen onze nieuwe huisstijl invoeren. Daarbij heet het alleen De Beren zonder een naam ervoor. We hebben van onze 31 zaken nu drie kwart omgebouwd naar de nieuwe stijl.”

Toch blijven in de nieuwe huisstijl de traditionele spareribs en saté op het menu staan. „We nemen het goede mee uit de oude huisstijl en voegen er nieuwe dingen aan toe”, legt Schaap uit. Hij wil de komende jaren de landelijke dekking van de keten verder versterken. „We willen vijf tot tien vestigingen per jaar openen. We zijn nu bezig met nieuwbouw in Gouda, Schiedam en Zwolle en we hebben een pand overgenomen in Oud-Beijerland.” Volgens hem is de rek nog lang niet uit het concept. „Alle vestigingen draaien meer dan goed.”

Schaap nam het Berenconcern, dat bestaat sinds 1984, in 1999 over en bouwde het fors uit. „Maar ik had toen nooit gedacht dat het zo hard zou gaan.”