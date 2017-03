Rotterdam ruimt scherven op na heftige nacht

Veegwagens rijden hun rondjes over de Schiedamse Vest in Rotterdam, waar het Turks consulaat is gehuisvest. Zaterdagavond liep het daar voor de deur uit de hand nadat een Turkse minister de toegang werd geweigerd. Kapotte glazen, omgetrokken verkeersborden, omgegooide hekken en ingegooide ruiten zijn de stille getuigen van een uit de hand gelopen demonstratie voor het consulaat.

Imdad woont pal naast het consulaat en kijkt naar de toegangsdeur van zijn portiek. Een glaszetter is bezig een noodplaatje te bevestigen. „We hebben de hele nacht wakker gelegen”, vertelt hij enigszins vermoeid. „Vooral tot een uur of halfdrie. Het ging maar door met toeteren.” De hele situatie voor zijn deur was best bedreigend. „Vanaf het moment dat de eerste demonstranten er stonden had ik al een gevoel dat het mis zou gaan.” Nadat er rond een uur of negen aan de achterkant van zijn woning, die uitkijkt op de achteringang van het consulaat, dure wagens verschenen met daarbij de politie werd het helemaal spannend. „We wisten echt niet hoe dat zou gaan aflopen.”

Hij bevestigt de lezing van de politie. „De ME wilde daarna mensen naar huis laten gaan, maar een groep jonge Turkse mannen zag kans de ME aan te vallen.” Toen de ME daarop ingreep sneuvelde de ruit van de portiek. „Ik zag hoe een politiehond een demonstrant beet die niet wilde luisteren. Het zag er allemaal erg heftig uit en ben blij dat het relatief goed is afgelopen.”

Vlaggen voor dictator

Buiten staan twee Turkse jongens, die niet met naam en toenaam genoemd willen worden, te kijken naar het consulaat verderop. Daar is intussen een heel mediacircus ontstaan met veel internationale pers. „Wij zijn het helemaal niet eens met die Turken die hier gisteren hebben gestaan. Ze staan gewoon voor een dictator te vlaggen.” De twee zijn het met Rutte en Aboutaleb eens dat de minister hier niets te zoeken heeft. „Ze komt alleen maar onrust stoken.”

Bedrijfsleider Marc opent iets verderop in de straat zijn winkel. „Gelukkig hebben ze mijn ruiten heel gelaten. Meestal gaat het ook wel goed bij demonstraties.” Hij is zaterdagnacht niet naar de winkel gegaan om te controleren of alles nog heel was. „Ik heb een alarm en dat is niet afgegaan.”

De politie laat weten dat er twaalf mensen zijn opgepakt. Er vielen zeven gewonden, waarvan één agent. Hij brak zijn hand.