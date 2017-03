Radiostation Operator moet stem van Rotterdam worden

Zoveel lokaal talent, zo weinig platformen die als podium voor dit talent kunnen dienen. Dat kan anders, vonden Patrick Marsman, Osman Bas, Ofra Beenen, Jeff van Hoek en Jorn de Vries. Daarom lanceren de vijf Rotterdammers een het nieuwe online radioplatform Operator.

Fundraising

De eerste uitzending wordt in april uitgezonden vanuit een container op de containerconstructie van Biergarten. „Maar voordat het zover is, organiseren we op 24 maart eerst een fundraising. We zijn dit initiatief uit eigen zak begonnen en kunnen de hulp van mensen die in ons geloven goed gebruiken. De locatie, een website en de techniek zijn geregeld, maar we missen bijvoorbeeld nog apparatuur.”

En dat is natuurlijk hard nodig als er straks vier dagen per week, van woensdag tot en met zaterdag tussen 13.00 en 23.00 uur, radio moet worden gemaakt. „We streven ernaar met Operator het muzikale DNA van de stad te zijn”, aldus de radiomakers. „Of zoals iemand laatst in de kroeg zei: de stem van de stad.”

Talent

Het radiostation moet voor Rotterdam worden wat Red Light Radio is voor Amsterdam. „Een plek voor gevestigde namen, maar ook een springplank voor lokaal talent dat nu nog op een zolderkamertje draait. Je merkt dat het echt wat doet voor de scene, het helpt talent door te breken. Het lijkt ons vet om straks te kunnen zeggen dat een wereldberoemde dj bij ons zijn eerste setje draaide”, aldus Jeff en Jorn. Maar Rotterdam is meer dan muziek, stellen ze. „Het is ook architectuur en kunst, dus dat willen we in culturele programma’s met interviews terug laten komen. Operator moet representatief zijn voor de hele stad.”

Een lokaal platform waar culturele radioprogramma’s en de gehele breedte van het Rotterdamse muziekaanbod samenkomen („van elektronisch tot pop en van urban tot indie”), was er volgens de initiatiefnemers nog niet. „Dit wordt een plek waar je terecht kunt voor diepgang in plaats van platte stadhuispleinmuziek en waar je nieuwe muziek en artiesten ontdekt.”

Internationaal

Ambitie om in de toekomst via de ether uit te zenden is er niet. „Wel zouden we graag verschillende streamingplekken hebben, zoals op Rotterdamse festivals en later hopelijk ook nationale of zelfs internationale festivals. Online is Operator bovendien voor iedereen toegankelijk. Zo kunnen we wereldwijd laten zien dat hier op muziekvlak van alles gebeurt.”