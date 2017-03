Politiepup Bumper krijgt eigen facebookpagina

Politiepup Bumper is razend populair. Inmiddels heeft hij zoveel harten gestolen dat hij een eigen facebookpagina krijgt.

Lees ook: Begeleider politiepuppy Bumper verrast door succes

Vorige maand maakte heel wat Nederlands kennis met Bumper, politiehond in opleiding bij de Rotterdamse politie. In een video op Facebook was te zien hoe de pup netjes achter zijn instructeur aanliep. Het filmpje is miljoenen keren bekeken.

Politie Rotterdam besloot de avonturen van Bumper te delen via hun Facebookpagina. Zo zagen we onder andere hoe Bumper leert ‘speurneuzen’, hoe hij beetje bij beetje Rotterdam leert kennen en hoe hij kennismaakt met politiepaarden.

Tienduizend likes

Bij de laatstgenoemde facebookpost werd namens Bumper ook vertelt dat de pup bij voldoende likes een eigen pagina zou krijgen. Het doel was 10.000 likes voor 4 maart. Dat is ruim gehaald. Het bericht kreeg meer dan 16.000 likes, werd ruim 6.000 keer gedeeld en het filmpje waarin Bumper kennismaakt met de paarden kreeg ruim een half miljoen views. En dus kunnen fans van de politiepup binnenkort zijn avonturen volgen via Bumpers eigen pagina.

Daarnaast krijgt een van Bumpers volgers ook de kans om hem in het echt te ontmoeten. Woensdag wordt bekend gemaakt wie de politiepup een pootje mag geven.