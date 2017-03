Op deze 38 Rotterdammers kun je stemmen

Rotterdammers hebben woensdag de keus uit 38 Rotterdammers van diverse partijen om op te stemmen. De meest ‘Rotterdamse’ partij is DENK, die maar liefst zes Rotterdammers op de lijst heeft staan op een totaal van 18. Voorman Tunahan Kuzu is ook de enige Rotterdamse lijsttrekker. Metro zet per partij de mogelijkheden voor je op een rij:

Lijst 1: VVD

Van de 80 namen komen er drie uit Rotterdam, waarvan er eentje wel zeker is van een blauw stoeltje. Oud-wethouder Mark Harbers (foto) zit al voor de partij in de Tweede Kamer en is nu financieel woordvoerder. Hij staat op nummer 8. Op plaats 34 staat Roald van der Linde en op nummer 37 vinden we oud-wethouder en raadslid Antoinette Laan. Gezien de peilingen is de Coolsingel voor haar waarschijnlijker dan het Binnenhof. Of helpt haar campagne ‘stem op een Rotterdammer’ haar alsnog?

Lijst 2: PvdA

Ook bij de PvdA staat een oud-wethouder op de lijst, al wordt het voor hem nog wel spannend, als we de peilingen moeten geloven. Richard Moti staat namelijk op plek 15 en dat lijkt vooralsnog niet voldoende. Ook voor het huidige Tweede Kamerlid Duco Hoogland lijkt het na vier jaar afgelopen. Els boot op plek 52 en Raadslid Peggy Wijntuin op nummer 62 moeten wel heel veel voorkeurstemmen verzamelen om kans te maken.

Lijst 3: PVV

Statenlid Jeffrey Rijken begon zijn politieke loopbaan als raadslid bij Leefbaar Rotterdam, maar stapte over naar de provinciepolitiek voor de PVV. Geert heeft hem nu beloond met plek 33 op de lijst. Waarschijnlijk niet genoeg voor een zetel. Hij kan het mislopen delen met Folkert Thiadens op plaats 44.

Lijst 4: SP

Bij de SP vinden we drie Rotterdammers terug. Op plekje 10 staat Cem Lacin, een echte vakbondsman. Hij werkt bij de FNV, maar het lijkt erop dat hij daar zijn ontslag alvast kan indienen. Voor Diederik Olders op plekje 18 wordt het spannend. Raadslid Sun Yoon van Dijk op plaats 23 lijkt genoegen te moeten nemen haar huidige zetel op de Coolsingel.

Lijst 5: CDA

Wie op het CDA wil stemmen, moet voor Rotterdammers een eind naar beneden. Pas op plek 29 vinden we Arjan Erkel. Hij werd jaren terug ongewild bekend toen hij werd ontvoerd in Dagestan en runt nu een bed and breakfast in de Hofbogen. Lijstduwer is Hannie van Leeuwen, een boegbeeld van de partij en op en top Rotterdamse.

Lijst 6: D66

Wouter Koolmees duikt ook in de campagne geregeld op als nummer drie van D66. Deze Rotterdammer is het financiële brein van de partij. Op plek 14 lijkt oud-raadslid en huidig Tweede Kamerlid Salima Belhaij (foto) ook wel zeker van een stoeltje. Munisch Ramlal op plek 27 moet hopen op kabinetsdeelname, zodat hij door kan schuiven.

Lijst 7: Christenunie

De hoogst genoteerde Rotterdamse is terug te vinden bij de ChristenUnie. Op nummer 2 staat namelijk Carola Schouten. Ze is nu al actief in de Kamer en wil graag door. Op nummer 44 staat ook een Rotterdamse, Ixora Balootje. Maar haar kans is nul.

Lijst 8: GroenLinks

Zeg je vuurwerkverbod, dan zeg je Arno Bonte. Na partijleider Jesse Klaver is hij misschien wel de meest geciteerde GroenLinkser van het land. Maar zijn partij gunde hem geen hoger plekje, dus Arno moet genoegen nemen met plek 25. Gezien de huidige peilingen is dat niet voldoende.

Lijst 10: PvdD

Bij de partij van lijsttrekker Marianne Thieme vinden we slechts één Rotterdammer, namelijk raadslid Ruud van der Velden. Maar met plek 21 ziet het er niet naar uit dat hij naar Den Haag moet verhuizen.

Lijst 11: 50PLUS

Partijvoorzitter en oud-Leefbaar Rotterdamlid John Struijlaard duwt op plaats 49 de lijst waar Henk Krol aan trekt.

Lijst 13: VNL

Op plek vier van Voor Nederland staat raadslid voor Leefbaar Rotterdam, Tanya Hoogwerf (foto). Ze stelt de dubieuze kanten van de islam aan de kaak en laat niet snel los, weet ook burgemeester Aboutaleb. Maar ook na 15 maart heeft hij waarschijnlijk met haar te dealen.

Lijst 14: DENK

Met zes namen zit DENK goed in de Rotterdammers. Lijsttrekker Tuhanan Kuzu (foto) zat jarenlang voor de PvdA in de gemeenteraad en in de Tweede Kamer, maar splitste zich af en zette DENK op. Naast hem staan ook de Rotterdammers Gladys Albitrouw (4), Stephan van Baarle (5), Raja Talhat (14), Yunus Kayis (15) en Ince Keziban (18) op de lijst.

Lijst 15: FvD

Het Forum voor Democratie heeft op plek zeven een Rotterdamse staan, namelijk Susan Stolze – Van Rijn.

Lijst 17: De Burger Beweging

Voor de Burger Beweging staat Rotterdammer Rene Visser op de lijst en wel op plek 35.

Lijst 20: Piratenpartij

Ook bij de Piratenpartij hebben ze Rotterdammers op de lijst. Op plek 12 staat Bas Dieleman en iets verderop, op nummer 35, vinden we Tommy Ventevogel.

Lijst 21: Artikel 1

Deze splinterpartij van een splinterpartij telt mooi wel twee Rotterdammers, namelijk Olave Basabose op plek 9 en Gert-Jan van de Vaate op plek 13.

Lijst 23: LP

De Libertarische Partij maakt weinig kans op een zetel, maar Nando Jansen op plek 12 denkt daar wellicht anders over.

Lijst 26: Stem NL

Op de laatste lijst vinden we ook een Rotterdammer en wel op nummer drie. Marcel Finken lijkt ook ver weg van een blauw stoeltje.