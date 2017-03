Gezocht: juryleden voor de Aardig Onderweg Award

De RET heeft er dit jaar weer een hele kluif aan een winnaar van de Aardig Onderweg Award aan te wijzen. Met nog een week te gaan voor de inschrijvingen sluiten, ontving het Rotterdamse vervoersbedrijf ruim vijftig initiatieven ‘van heel hoge kwaliteit’. Zondag 26 maart krijgen 24 gelukkige kandidaten ieder één minuut de tijd om hun initiatief te presenteren aan een professionele jury en een publieksjury. En van die laatste kun jij deel uitmaken. Wij geven namelijk exclusieve plekken weg.

Wie, wat, waar?

De RET wil dat de publieksjury een goede afspiegeling is van de Rotterdamse samenleving. „Een zo divers mogelijke, onafhankelijke en kritische jury.” En om die samen te stellen, roepen ze scherpe Metro-lezers met oog voor detail op zich aan te melden. Door te stemmen met een stemkastje, mag je dan als publieksjurylid samen met RET-reizigers en RET’ers bepalen wie die felbegeerde award mee naar huis neemt.

De jurering vindt zondag 26 maart plaats tussen 10.30 uur en 16.30 uur in Lantaren Venster. „Natuurlijk wordt er voor een hapje, drankje en lunch gezorgd”, aldus de RET. „Je mag ook een introducé meenemen. Als dank voor deelname krijgen jullie allebei een kaartje voor de spectaculaire Aardig Onderweg Awardshow op vrijdag 19 mei, waarbij de winnaar van de publieksprijs bekend wordt gemaakt.” Het programma daarvan volgt binnenkort.

Lijkt het jou leuk om de initiatieven te beoordelen? Meld je dan vóór woensdag 22 maart 12.00 aan op rotterdam@metronieuws.nl. Stuur in de mail ook je telefoonnummer en de naam van je introducé mee. Winnaars krijgen een toegangsbewijs voor 26 maart per mail toegestuurd.

Voorproefje

Om alvast een indruk te krijgen van de initiatieven de gepresenteerd gaan worden, zette Metro er alvast drie voor je op een rij.

Sportlery

Floris Hage is één van de mannen achter Sportlery, een online sportcommunity waar sporters elkaar kunnen vinden om samen te sporten, evenementen en wedstrijdjes te organiseren en sportlocaties en lessen te boeken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren tussen 18 en 25 het lastig vinden om een mede-sporter in de buurt te vinden. Met een Aardig Onderweg Award wil hij zijn app, waarmee je makkelijk en snel sportbuddy’s en geschikte sportlocaties kunt vinden, verder ontwikkelen. Floris en zijn compagnon Flokert willen de app eerst in Rotterdam en daarna wereldwijd uitrollen. Zo hopen ze sportliefhebbers de kans te geven en te stimuleren meer te genieten van hun favoriete sport.

ROTT

ROTT zorgt ervoor dat gebruikte materialen uit de stad (bijvoorbeeld van De Hef en uit het Kralingse Bos) worden hergebruikt en verwerkt tot mooie interieur-items. Door deze materialen niet weg te gooien, maar een tweede leven te geven, geeft ROTT naar eigen zeggen letterlijk iets terug aan de Rotterdammer. Volgens de initiatiefnemers geeft dit inwoners een nóg groter gevoel van verbondenheid met hun stad. Een Aardig Onderweg Award zou hen letterlijk de ruimte geven die ze nodig hebben om te groeien. De huidige werkplek is namelijk te klein. „Hierdoor moet soms prachtig materiaal verloren gaan, omdat we de capaciteit niet hebben om dit te verwerken. Zó zonde! Een werkplek met opslagruimte en goed gereedschap zijn echte vereisten en kunnen ons direct laten groeien”, aldus Linda Post van ROTT.

Maaike Slingerland

Maaike wil heel veel kinderen in Rotterdam met elkaar verbinden door hen spelenderwijs, op een creatieve manier, met taalbeleving en illustratie bezig te laten zijn. Met taal-en illustratieworkshops kunnen zij volgens haar nieuwe talenten van zichzelf ontdekken. Ze wil vooral nadruk leggen op kinderen met een allochtone achtergrond en kinderen die minder in aanraking komen met vrije expressie op gebied van taal en tekenen. Haar droom is om een om een taal- en illustratieworkshop-evenement te organiseren voor tenminste 200 tot 300 kinderen in Delfshaven.

Bijzonder

De Aardig Onderweg Award is bedoeld voor mensen die iets bijzonders doen, ontwikkelen of betekenen in de regio Rotterdam. Vorig jaar gingen Daniël Claessens en Dave Vanderheijden er met de juryprijs en publieksprijs vandoor met hun project Rewriters.