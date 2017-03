Facebookpagina Bumper 20.000 likes in een dag

Woensdag werd hierop bekendgemaakt wie een meet-and-greet met hem gewonnen hebben. Maar niet getreurd als je niet tot de gelukkigen behoort. Metro gaat volgende week namelijk ook bij de politiepup en zijn begeleider op bezoek (uiteraard mét camera). Wat wil jij écht van ze weten? Stel je vraag hieronder in de comments en wij stellen hem voor je.

De pup stal de harten van veel Nederlanders met de foto’s en video’s die de politie Rotterdam deelde op haar eigen Facebookpagina. Zo zagen we onder meer hoe Bumper leert ‘speurneuzen’, hoe hij beetje bij beetje Rotterdam leert kennen en hoe hij kennismaakt met politiepaarden. De (nu nog) aaibare viervoeter werd zo populair dat de politie besloot hem een eigen pagina te geven.

De eigen Facebookpagina van politiepup Bumper heeft in een dag tijd al ruim 20.000 vind-ik-leuks. Op de pagina zijn de avonturen van de politiehond in opleiding te volgen.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!