Erasmusstudenten die lift nemen krijgen miniwork-out

De vijf dagen durende ‘Staircase Challenge’ moest studenten motiveren de trap te nemen wanneer ze in het Polak-gebouw waren. Zo wil de Erasmus Universiteit een actieve leefstijl aanmoedigen.

Op de beelden is te zien dat studenten die de lift nemen even gek staan te kijken als ze de trainer en de gewichten zien. Wel doen ze allemaal mee.

Rector magnificus Huibert Pols gaf het goede voorbeeld door zelf de trap te nemen en hoopt dat studenten zijn voorbeeld volgen. „Wij moedigen een gezonde levensstijl aan. Neem de trap, zoals ik heb gedaan. Hopelijk doe jij het ook. Voor je eigen bestwil en gezondheid”, zegt hij in een video die voor de challenge gemaakt is.

De Erasmus Universiteit Rotterdam wil studenten vaker de trap te laten nemen in plaats van de lift. Dat probeerde de onderwijsinstelling op een bijzondere manier te bereiken: wie tóch de lift nam, kreeg daar ter plekke een miniworkout.

