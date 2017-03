Code Oranje: Stadhuisplein op de schop op Koningsdag

De horecaondernemers van het Stadhuisplein organiseren jaarlijks een groot koningsdagfeest. Dit jaar, en als het een succes wordt ook de jaren daarna, pakken ze het echter anders aan met een festival onder de naam Code Oranje. „We wilden al langer iets nieuws”, vertelt mede-organisator vanuit Sfeerhoreca Daniëlle Blom. „Het is het enige festival in de binnenstad tijdens Koningsdag, dus daar wilden we echt iets gaafs van maken. Dit jaar besloten het gewoon te doen.” Metro vroeg de mede-organisator wat er allemaal precies aan het feest gaat veranderen.

1. De line-up

Waren het tot nu toe altijd de huisdj’s van de horecazaken op het plein die voor lekkere beats zorgden, nu zijn dat bekende namen als Mr. Polska, Dave Roelvink, Dio, Freddy Moreira en Manuel Broekman & Geza Weisz. Met Mc Laurent en Mc Chaos als hosts maken zij samen met JeBroer, Mula B, Kevin, Murda, JPB, Ricardo Castano & Ruben MC, Diamondspin (DMNDSPN) en Steff de la Funk het feest compleet.

2. De entreekosten

De entree voor het evenement is niet langer gratis. „Met zo’n line-up kon dat helaas niet meer”, zegt Blom. Een kaartje kost tussen de tien en vijftien euro, afhankelijk van hoe snel je erbij bent. Een ‘Early Willem’ betaalt een tientje, een ‘Normal Willem 12,50 euro en een ‘Late Willem’ moet 15 euro neerleggen om erbij te zijn.

3. De leeftijd

Waar voorheen alle leeftijden welkom waren, geldt er nu een minimumleeftijd van 17 jaar. „Als er 17-plusfeesten zijn in Villa Thalia met deze artiesten, is het altijd volle bak. De doelgroep en de artiesten matchen gewoon goed. Vandaar dat we hiervoor gekozen hebben.”

4. Het terrein

Het festivalterrein is een stuk groter dan voorgaande jaren. „We verwachten zo’n 5000 mensen in plaats van twee- a drieduizend, dus dat moet ook wel.” Het terrein loopt nu vanaf het Stadhuisplein tot vlak aan de Coolsingel, waar het hiervoor alleen het Stadhuisplein was. „Dat de Coolsingel op de schop gaat, hebben we overigens geen last van hoor”, verzekert Blom.

5. De tijd

Liep het koningsdagfeestje op het Stadhuisplein eerst al rond een uur of 20.00 uur af, dit jaar kun je doorfeesten tot ongeveer 23.00 uur. „We gaan er helemaal voor”, aldus Blom. „Het wordt echt een groot feest. En hoewel het niet per se de dresscode is, hoop ik dat iedereen met iets oranjes komt.”