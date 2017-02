Zondagtip: De Geheime Wintertuin

Na twee succesvolle zomertuinen, is het nu tijd voor de geheime wintertuin. De locatie van de geheime tuin is inmiddels onthuld: Het Industriegebouw. In de tuin kan je op deze zondag heerlijk relaxen. De dag begint met een workshop dans en yoga, daarna volgt livemuziek. Er is ook een cocktailbar én een hottub, dus dat belooft veel goeds.

Wat kost het?

Meedoen aan de workshop kost tien euro. Aanmelden is verplicht.





