Zaterdagtip: George Michael tribute in Annabel

Zing vanavond luidkeels mee met 'Wake me up before you go-go'! In het Rotterdamse poppodium Annabel zijn de beste nummers van George en Wham! te horen. De nummers worden uitgevoerd door de Annabel live band en vocalist Jordan Roy, bekend van The Voice. Een topavond voor de fans van George Michael dus.

Wat kost het?

Tot 01.00 uur is de entree gratis, daarna kost een kaartje aan de deur 10 euro