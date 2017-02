Zaterdagtip: De Hitfabriek

Wat kost het? Entree is tot 1 uur gratis, daarna betaal je een tientje.

Het wordt vanavond één groot feest in het Rotterdamse poppodium Annabel! Dans op de beste hits uit de 80's, 90's en 00's. Discoballen, glitters en ballonnen maken het feest compleet. Hup met die voetjes van de vloer!

