Zaterdagtip: Art Rotterdam

Wat kost het? De prijzen verschillen. Zo kost een kaartje voor de kunstbeurs in de Van Nelle Fabriek online 13,50 euro.

Dit weekend is Rotterdam een walhalla voor kunstliefhebbers. Er zijn verschillende kunstbeurzen en exposities vanwege Art Rotterdam. Zo zijn er in de Van Nelle Fabriek pop-upshows, tentoonstellingen en presentaties van kunstenaars. Gratis pendelbussen rijden tussen de verschillende locaties.

