Woningen Schiedam ontruimd om gaslek

Meerdere inwoners van Schiedam hebben zaterdagmiddag hun huizen moeten verlaten vanwege een gaslek aan de Halleystraat in Schiedam-Oost. Bij verbouwingswerkzaamheden werd een gasleiding geraakt.

