Vier tieners opgepakt voor overval maaltijdbezorger

De politie heeft donderdag vier tieners aangehouden voor de overval op een 17-jarige maaltijdbezorger in Schiedam.

De jongens, twee van 16, een van 14 en een van 15 jaar oud, hadden het slachtoffer ‘onder bedreiging van een vuurwapen’ diezelfde avond overvallen. Het slachtoffer kwam hierbij met de schrik vrij.

Omdat agenten in burger in de omgeving waren, hadden zij de daders al snel in het vizier. Na een korte achtervolging wisten de agenten de tieners uit Vlaardingen en Schiedam te arresteren. Eén van hen bleek een luchtdrukwapen bij zich te hebben. Bij een ander werd tijdens de fouillering een bivakmuts gevonden. Het viertal zit vast op het politiebureau.

Doelwit

Maaltijdbezorgers zijn veelvuldig het doelwit van overvallers. Daarom startte New York Pizza in Rotterdam in 2015 al een proef met bodycams bij koeriers. Die blijken te werken, want sindsdien is geen van deze maaltijdbezorgers nog overvallen, zei eigenaar Youssef Faris dinsdag tegen Metro. Hij zou graag zien dat al zijn collega’s bodycams inzetten. „Het is duur, maar je bespaart je medewerkers er een groot trauma mee”, vindt hij.

Vanwege meerdere overvallen op maaltijdbezorgers die de laatste tijd hebben plaatsgevonden, had de politie donderdag een postactie op touw gezet. „Zo’n overval heeft een enorme impact op de vaak jonge slachtoffers”, stelt ook de politie. „Reden genoeg om daar extra op in te zetten.”