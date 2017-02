Stel in zak en as na brandstichting in foodtruck

Een drama voor eigenaars Ati en Cock den Breejen uit Schiedam. Hun broodwinning, de foodtruck waarin ze de Argentijnse worst choripán klaarmaken, werd in de nacht van woensdag op donderdag in de brand gestoken. Het stel is radeloos, want de apparatuur in de wagen is niet verzekerd.

„Het is onze broodwinning”, vertelt een aangeslagen Cock. „We hebben nog ene klein restaurant op de Hoogstraat, maar daarmee redden we het niet. Die foodtruck was nodig om genoeg inkomsten binnen te halen.” Aangezien hij binnenkort 62 wordt, heeft hij even geen idee hoe het verder moet. „Ik weet niet of ik nog de energie heb op opnieuw te beginnen.”

De nachtmerrie begon vannacht, toen het stel door de politie en brandweer werd gewekt. „We hadden zelf nog niets gemerkt”, aldus Cock. „Maar als je dat ziet dan word je heel verdrietig. We werken honderd uur per week aan onze zaak. Het is onze broodwinning en we hebben simpelweg geen tijd en geld om een nieuwe te bouwen.” De schade bedraagt zeker 30.000 euro. „De politie komt straks onderzoek doen. Een paar straten verderop is namelijk ook nog een auto in brand gestoken.”

Vorig jaar prijs

Het contrast met een jaar geleden is groot, want toen werd het stel nog derde op het wereldkampioenschap choripán maken. „Toen hebben we een hoop gejubeld, nu hebben we verdriet.”