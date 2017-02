Rotterdamse politie fietst voor patiëntjes Sophia

Het mag dan wel weekend zijn, maar de politie zit nooit stil. Dat bewijzen tientallen agenten en medewerkers van de Politie Eenheid Rotterdam zaterdag in het Topsportcentrum naast De Kuip. Urenlang hebben ze zich in het zweet gewerkt op de spinningfiets en daarmee 8232 euro opgehaald voor het Sophia Kinderziekenhuis.

Lees ook: Rotterdam doet mee met wereldwijd fietsinitiatief

De leden van het Rotterdamse politieteam sprongen zaterdagmiddag op de fiets om vervolgens drie uur lang non-stop te fietsen. Men kon via een website geld doneren om de sportieve agenten aan te moedigen en zoveel mogelijk geld in te zamelen. De actie is onderdeel van Sporten voor Sophia. In de maand februari zetten meerdere organisaties zich in voor het Sophia Kinderziekenhuis. Het ingezamelde geld gaat naar onderzoek naar afwijkingen aan luchtwegen. In het Topsportcentrum werd zaterdag ruim 400.000 euro opgehaald.

Dertig euro

Het is de achtste keer dat het politieteam mee doet aan de actie. „Elke dag proberen we het verschil te maken en nu maken we het verschil voor de patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis”, vertelt politiewoordvoerder Wim Hoonhout. Een recordbedrag wisten ze nét niet binnen te slepen. „Vorig jaar hadden we dertig euro meer, maar we zijn hier hartstikke tevreden mee.”