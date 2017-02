Rotterdam ‘voordelig’ voor romantische Valentijn

Je valentijn verrassen, maar wel met een beperkt budget? In Rotterdam ben je volgens Bloomy Days aan het juiste adres voor een relatief voordelig romantisch valentijnsweekend. De Duitse bloemenservice onderzocht wat een compleet romantisch weekend kost in 50 wereldsteden. Van laagste naar hoogste prijs eindigde Rotterdam op nummer veertien in de lijst.

De goedkoopste onderzochte stad is Praag. Voor een dozijn rozen, een spadagje, een diner bij een sterrenrestaurant inclusief wijn, een bioscoopbezoek met snacks en een overnachting in een vier- of vijfsterrenhotel betaal je daar 430,84 euro. In de duurste stad, Los Angeles, moet je hiervoor een schamele 1237,45 euro neertellen. Hetzelfde romantische uitje kost in Rotterdam 605,45 euro. De enige andere Nederlandse stad in de lijst is Amsterdam. Hier kost zo’n compleet valentijsweekend 647 euro.

Vergelijken

Om tot deze conclusie te komen, vergeleek Bloomy Days de prijzen van twaalf rozen (zowel in bloemenwinkels als online), het gemiddelde van twee dagkaarten voor de top-3 wellnesscenta in de betreffende stad volgens TripAdvisor, de prijs voor een speciaal valentijnsdiner bij een sterrenrestaurant (of vergelijkbare kwaliteit) voor twee personen inclusief wijn, de gemiddelde prijs van twee bioscoopkaartjes, popcorn en een drankje van ten minste drie bioscopen in de stad en de gemiddelde prijs van een standaard kamer van een vier-of vijfsterrenhotel in de betreffende stad.

De hele lijst van steden en prijzen vind je hier.