Rotterdam Centraal krijgt kiss cam op Valentijnsdag

Rotterdam Centraal heeft er dinsdag een tijdelijke attractie bij. Ter gelegenheid van Valentijnsdag zet de NS een speciale kiss cam neer in de stationshal. Wie door de camera wordt gespot wanneer de teller op nul staat, wint een reis naar de stad van de liefde, Parijs.

„In Amerika zijn dit soort kiss cams ontzettend populair bij sportwedstrijden en wij wilden iets ludieks doen”, vertelt Martijn Verhaegh van de NS. „Valentijn is iets dat ons uitstekend past. Het gaat over ontmoetingen in de trein en elkaar tegenkomen en leren kennen. Met dat thema wilden we wat doen en al brainstormend kwamen we op dit idee. Bij ons was iedereen meteen enthousiast.”

De kiss cam komt te staan in de hal van het station en reizigers kunnen op het grote scherm rechtstreeks meekijken. „De camera gaat op zoek naar mensen die dichtbij elkaar staan. De teller telt af naar nul en wanneer zo’n stel in beeld is verwachten wij natuurlijk een hartstochtelijke kus”, legt Verhaegh uit. „We hebben vlogster Julia, die eerder voor ons op Utrecht Centraal woonde, gevraagd om dokter love te komen spelen. Zij verrast de stellen dan met de prijs, twee tickets naar Parijs.”

Internationaal

Verhaegh hoopt op veel publiek. „De hal van Rotterdam Centraal is er enorm geschikt voor, want hij overzichtelijk en natuurlijk erg mooi. Bovendien is het de plek waar interantionale treinen naar onder meer Parijs vertrekken voor bijvoorbeeld een romantisch weekendje.”

De kiss cam gaat op twee momenten aan, namelijk tussen 9 en 10 uur en van 12 tot 13 uur. „Dat is net na de spits en tijdens de lunchpauze. Wij denken dat het dan druk genoeg is om de camera aan te zetten.”

Mensen die niet aanwezig kunnen zijn en toch kans willen maken op tickets hebben nog een mogelijkheid. „We gaan van onze actie een speciale aftermovie maken die we in de loop van de middag online zetten. Als mensen daarop reageren met een leuke, lieve liefdesfoto kunnen ze alsnog in aanmerking komen voor een reis naar Parijs.”