Politiepup Bumper verkent Rotterdam

Omdat het uniek is dat de Rotterdamse politie een politiehond zelf opleidt, worden de avonturen van Bumper en zijn begeleiders regelmatig op social media gedeeld. Dat wordt gewaardeerd en inmiddels lijkt Bumper de harten van heel wat Nederlanders gestolen te hebben. De foto’s en video’s trekken telkens duizenden, zo niet miljoenen bekijks.

Na een enerverende excursie wordt Bumper door een van de politiemannen terug naar de auto gedragen. „Kijk uit hoor, hij bijt zo in je neus”, grapt een andere begeleider. Te zien is dat de pup inderdaad al lekker kan bijten, zij het (vooralsnog) speels.

Beetje bij beetje leert Bumper ‘zijn’ Rotterdam en haar inwoners beter kennen. Op de nieuwe beelden is te zien hoe de nu nog schattige politiepup voor het eerst over een loopbrug wandelt, kennismaakt met de voetgangerstunnel onder het Wilhelminaplein en op het metrostation zijn ogen uitkijkt naar metrolijn D richting De Akkers.

Politiepup Bumper blijft harten stelen. Een nieuwe video die de politie vrijdag heeft geplaatst, is binnen een uur al ruim 1500 keer bekeken.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!