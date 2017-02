Politie zoekt getuigen zwaargewonde man Rotterdam

De politie zoekt getuigen die informatie hebben over een incident waarbij een 56-jarige man uit Capelle aan den IJssel zwaargewond raakte. In de nacht van vrijdag op zaterdag troffen agenten ter hoogte van een café op de Straatweg in Rotterdam de zwaargewonde man aan. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Omstanders op de Straatweg wezen agenten die in de buurt waren rond 02.00 uur op de zwaargewonde man. De agenten startten direct met reanimeren. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens eerste getuigenverklaringen blijkt dat de man mogelijk betrokken was bij een ruzie in het café. De politie kan voorlopig niet met de zwaargewonde man spreken en roept daarom getuigen op zich te melden.