Philharmonisch Orkest in Rotterdam, I Love you

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaat de muziek verzorgen voor de internationale speelfilm Rotterdam, I Love You. Dat hebben orkestdirecteur George Wiegel en filmproducenten Matt Jaems en Joeri Pruys woensdag bekendgemaakt.

Rol

Het orkest krijgt een zichtbare rol in de film en zal als ‘musical director’ niet alleen de symfonische delen van de filmmuziek maken, maar ook het overkoepelende concept voor de hele muziekscore creëren, waarin verschillende stijlen en genres een plek krijgen. Om dit samen te stellen, willen de filmproducenten en het orkest samenwerkingen aangaan tijdens festivals, evenementen en andere activiteiten in de stad.

Rotterdams

„We hebben eerder laten zien sterk te zijn in filmmuziek; dit is een mooie volgende stap”, zegt orkestdirecteur Wiegel. Het orkest zocht zelf contact met de producers van de film. „Zo’n door en door Rotterdamse film, daar moesten wij als door en door Rotterdams orkest natuurlijk bij zijn. We zijn heel trots dat we in deze film het geluid van Rotterdam mogen laten horen.”

Unieke kans

Volgens de producers is de samenwerking met het Philharmonisch Orkest een ‘unieke kans om met een echt Rotterdams én wereldwijd gerenommeerd orkest alles uit de kast te halen’. „Rotterdam is een stad waar enorm veel invloeden samenkomen. Dat merk je ook in de muziekscene: van klassiek tot elektronisch, alles krijgt hier de ruimte. Dat willen we in de film laten horen”, aldus producent Matt Jaems. „Muziek is een essentieel ingrediënt van film – het bepaalt sterk de ervaring van de kijker”, vult medeproducent Joeri Pruys aan.

Cities of Love

Rotterdam, I Love You is het eerstvolgende deel in de Cities of Love-filmserie, waarin door filmmakers een ode wordt gebracht aan een wereldstad. Enkele van de elf regisseurs die meewerken aan Rotterdam, I Love You zijn Barry Atsma en Shariff Nasr. De beelden voor de film worden deze zomer geschoten. In 2018 moet het wereldwijd in bioscopen te zien zijn.

Op YouTube delen de filmmakers alvast een kleine teaser.