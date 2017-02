Meer filmliefhebbers naar Rotterdams filmfestival

De organisatie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) kijkt met tevredenheid terug op de 46e editie. Ruim 314.000 filmliefhebbers bezochten dit jaar het festival, 9.000 meer dan vorig jaar. Daarnaast kreeg een recordaantal speelfilms een zeer hoge waardering van het publiek.

Op het festival werden 247 speelfilms en 237 korte en middellange films getoond, waarvan 105 films voor het eerst op het witte doek te zien waren. Festivalbezoekers beoordeelden in de publieksenquête een recordaantal van 63 speelfilms met gemiddeld vier van de vijf sterren of hoger. "Het is bijzonder fijn om te zien dat ons uitdagende programma zo goed werd gewaardeerd door het publiek", liet festivaldirecteur Bero Beyer weten.

De film Sexy Durga van de Indiase Sanal Kumar Sasidharan ontving de Tiger Award 2017 en ook andere films konden rekenen op lovende recensies. Zo kregen het ontroerende Arábia van Affonso Uchoa en João Dumans en We the Workers van Wen hai hoge waarderingen. Ook het filmdebuut van Heleen van Royen – Het Doet Zo Zeer – kreeg veel aandacht van festivals, filmjournalisten en distributeurs.