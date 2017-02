Leefbaar wil opheldering over verkrachtende tweeling

Leefbaar Rotterdam is verbijsterd over de betrokkenheid bij eerdere verkrachtingen en aanrandingen van de 15-jarige tweeling die onlangs werd opgepakt voor de verkrachting van een vrouw in Schiedam. De partij wil donderdag opheldering van burgemeester Aboutaleb.

Afschuw

De jongens zouden de vrouw (35) eind november -op hun verjaardag- samen met een 16-jarige vriend om beurten misbruikt hebben. Aan RTL Nieuws werd vorige week bevestigd dat de tweeling al eerder verdacht werd van andere zedenmisdrijven. Leefbaar spreekt hierbij van verkrachtingen en aanrandingen van minderjarige meisjes.

„Met afschuw hebben wij kennisgenomen van de feiten rondom deze verdachten. Wat ons verbijstert, is dat de eerdere misdrijven kennelijk niet geleid hebben tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen”, aldus fractievoorzitter Ronald Buijt. „Het lijkt erop dat in deze zaak de strafrechtketen is tekortgeschoten met bijzonder ernstige gevolgen.”

Vragen

Buijt zegt graag van de burgemeester te willen horen voor welke misdrijven de tieners bij de politie en het OM bekend waren en welke maatregelen er toen zijn genomen. Bovendien vraagt de partij zich af hoeveel vergelijkbare gevallen er vrij rondlopen in Rotterdam. Daarnaast wil de partij weten wat er gebeurt met deze ‘figuren’ nadat zij hun straf hebben uitgezeten.