Dordtse dames dragen hoogste hakken van Nederland

Dordtse dames dragen de hoogste hakken van alle Nederlandse vrouwen. Daarmee zijn ze volgens schoenenmerk Sacha, dat onderzoek deed naar de hakhoogte van vrouwen in Nederland, het sexyst. „Een vrouw op hoge hakken benadrukt haar benen en billen. Dat is precies waarom mannen het aantrekkelijk vinden als een vrouw op hoge hakken loopt”, aldus het schoenenmerk.

Hoe hoger, hoe beter

Sacha baseert zich hierbij op een onderzoek, gepubliceerd in Archives of Sexual Behavior, waaruit blijkt dat hoe hoger de hak is, hoe beter.

In het kader van Valentijnsdag onderzocht het schoenenmerk in welke Nederlandse plaats vrouwen op de hoogste hakken lopen. Daarvoor werden 80 duizend vrouwelijke klanten ondervraagd. Dordtse vrouwen lopen dus op de hoogste killer heels: tussen de acht en twaalf centimeter. In Amersfoort zouden dames het ‘minst sexy’ zijn. Daar dragen ze vooral platte schoenen, zoals sneakers en veterschoenen. De conclusie noemt het merk ‘verrassend’.

Sexy

Eerder onderzoek van wetenschapper Nicolas Guéguen, uit 2014, wees uit dat vrouwen op hoge hakken inderdaad sexyer gevonden worden dan vrouwen op platte schoenen. Hij onderzocht vrouwen met verschillende hakhoogtes in een bar. Wat bleek? Dames met hakken werden binnen acht minuten versierd. Dames zonder hakken daarentegen na ongeveer een kwartier. Het advies van Sacha luidt dan ook: „Ladies, keep your heels high.”