Agent regelt nieuwe schoenen voor zwerver

Wat doe je als agent als je een zwerver tegenkomt waarvan zijn tenen uit zijn schoenen steken? Nieuwe schoenen voor hem regelen, moet Piet Kats gedacht hebben. Dat is dan ook precies wat hij heeft gedaan. De motoragent deelde er maandag een blog over op Facebook.

Lees ook: Politie doneert kleding aan Kledingbank Rotterdam

Tijdens een ronde in de buurt van het politiebureau rijdt Kats langs een zwerver die een karretje vol rommel voortduwt. „Mijn ogen rollen er haast uit als mijn blik op zijn voeten valt”, aldus Kats. „Ik draai mijn motor en rijd terug. Tot mijn verbazing zie ik dat ik het goed gezien heb. De neuzen van zijn gymschoenen zijn eraf en zijn tenen steken naar buiten.”

Te klein

Op Kats' vraag of de man geen andere schoenen kan krijgen, antwoordt de zwerver dat dat moeilijk is met schoenmaat 47. „Deze schoenen waren maat 45, dus heeft hij de neuzen eraf geknipt zodat hij toch schoeisel aan zijn voeten heeft.”

Nieuwe schoenen

Daarop bedenkt Kats zich geen moment en vraagt hij de man of hij drie dagen later naar het politiebureau kan komen om nieuwe schoenen op te halen. „Ik geef hem mijn kaartje, maar zie aan zijn gezicht dat hij me niet gelooft.”

Toch staat de zwerver een paar dagen later aan de balie, waar de agent hem vier paar schoenen in maat 47 (nette schoenen én sportschoenen) overhandigt, die hij met hulp van de kledingwinkel van de politie en een aantal collega’s heeft geregeld. Ook geeft hij de man tien paar nieuwe sokken. „Grijnzend leg ik de spullen op de balie. Apetrots trekt hij de nieuwe sportschoenen aan. Zijn gezicht spreekt boekdelen, hij kijkt dankbaar en gelukkig”, schrijft Kats. „En als ik geen schoenen had kunnen krijgen? Dan had ik ze zelf gekocht. Beloofd is beloofd.”