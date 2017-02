Achter de schermen bij World Tennis Tournament

Waar de ogen van tennisliefhebbers tijdens de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy vooral gericht waren op finalisten David Goffin en Jo-Wilfried Tsonga, werd er achter de schermen hard gewerkt om de finale op rolletjes te laten verlopen. Metro vroeg vier van deze toppers hoe zij de finale beleven.

Lijnrechter Stephanie (27)

„Dit is het beste indoor toernooi ter wereld, dus het is een hele eer om hier als lijnrechter te mogen staan”, vindt Stephanie, die al sinds haar zestiende ‘lijnrecht’. Het is de derde keer dat ze de finale van dit toernooi mag doen, maar ze vindt het nog altijd spannend. „Je wilt het natuurlijk altijd goed doen, maar al helemaal tijdens de finale. Er ligt dus wel meer druk op. Ik kijk of de bal in of uit is. Dat klinkt makkelijk, maar ik moet totaal gefocust zijn op de baan. Ik vergelijk het altijd met parachutespringen: het geeft zo’n enorme adrenalinekick!”

Ballenjongen Merlijn (13)

Toen Merlijn werd gevraagd of hij ballen wilde rapen tijdens dit toernooi, hoefde hij daar niet lang over na te denken. „Het leek me heel leuk, dus natuurlijk zei ik meteen ja!”, vertelt hij. Ooit hoopt de nummer 20 in de categorie tot en met 14 jaar zelf de finale te mogen spelen. „Maar dat is hard werken. Ik zie het hier van dichtbij en daar leer ik veel van.” Dat hij zijn rol ook tijdens de finale mag vervullen, maakt hem niet extra nerveus. „Maar het is natuurlijk wél extra leuk. Helemaal omdat het vanwege mijn lengte de laatste keer is dat ik ballenjongen mag zijn.” Drie jaar geleden mocht hij als spelersmascotte al eens mee het veld op met Del Potro en Monfils. „Helaas doen zij dit jaar niet mee. Maar gelukkig heb ik wel een handtekening van Dimitrov gescoord deze week.”

Sterrenkok Fred Mustert (52)

Hoewel sterrenkok Fred Mustert zelf weinig met de sport heeft, vindt hij het leuk onderdeel uit de maken van zo’n groots tennistoernooi. „Ik heb geen bal gezien”, lacht hij, „maar dat hoeft ook niet. Daar doe ik het ook niet voor.” Freds taak is bezoekers van het VIP-dorp te voorzien van een heerlijke maaltijd. „Het zou kunnen dat ik hier ook spelers heb gehad hoor, maar ik heb geen idee, haha! Ik weet wel dat ik veel mensen superenthousiast en met een glimlach heb zien vertrekken. Daar doe ik het wel voor.”

Stringer Timo (28)

Als stringer heeft Timo de rackets van veel toptennissers mogen spannen. „Zo heb ik bijvoorbeeld die van Nadal, Federer en Dimitrov mogen doen. Eigenlijk alleen die van Djokovic niet”, vertelt hij. Het is voor Timo dus bijna een routineklusje, al is hij tijdens zo’n finale wel extra scherp. „Ik doe dit werk al zes jaar professioneel en het is de vijfde keer dat ik rackets span op dit toernooi. Het gaat inmiddels als een geoliede machine.” Toch is hij wel een beetje zenuwachtig voor de wedstrijd. „Maar dan vooral omdat de finalisten in het dubbelspel, Koolhof en Middelkoop, vrienden van mij zijn. Ik ben dus nerveus voor hen.” De afgelopen week heeft Timo overigens wel meer rackets gespannen dan ooit. „Alleen al van spelers hebben we 404 rackets gespannen, een record, waarvan ik er zéker 150 heb gedaan.”