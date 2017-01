Zondagtip: Muzieksessie in de Winterdome

In december is een bijzonder bouwwerk verrezen op het Binnenwegplein in Rotterdam: de Winterdome. Nederlandse en Scandinavische artiesten trakteren je hier op livemuziek. Vandaag is het de beurt aan het Zweedse folk'apella kwartet Kongero. Dit is het laatste weekend van de Winterdome, dus grijp je kans!



Wat kost het?

Helemaal niets. Je kan gratis komen luisteren.