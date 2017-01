Zo gaat een achtervolging met politieheli eraan toe

De politie heeft deze deze week beelden gedeeld van een achtervolging met een politiehelikopter in Rotterdam. Wie altijd al eens heeft willen weten hoe zoiets eraan toe gaat, kan bij de video zijn hart ophalen.

Op de beelden is te zien hoe de politie een scooterrijder probeert in de kraag te vatten, omdat hij vermoedelijk op een gestolen voertuig rijdt. Bovendien rijdt hij veel te hard. De helikopter, die in de video Zulu genoemd wordt, geeft nauwkeurig door waar de verdachte zich bevindt. Handig, want als hij na een tijdje de scooter op de grond gooit en te voet probeert te ontsnappen, maakt hij het de agenten in politieauto’s lastig hem te volgen.

Taakstraf

Uiteindelijk blijkt er dankzij de helikopter geen ontkomen aan en wordt hij aangehouden. Er bleek geen bewijs dat de scooter inderdaad was gestolen, maar de verdachte reed wel zonder rijbewijs. Daarvoor heeft hij een taakstraf van 40 uur gekregen, waarvan 25 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.