Zaterdagtip: Signeersessie in Strips!

Nog nooit naar het Rotterdamse museum Strips! geweest? Dan is vandaag een goede dag om eens langs te komen. Niet alleen kan je honderden strips van diverse striptekenaars bekijken, vanmiddag is er ook een signeersessie. Gerben Valkema van krantenstrip Elsje en de Rotterdamse tekenaar Ron Schuijt zullen jouw stripboek voorzien van een mooie handtekening. Ron Schuijt houdt ook een korte presentatie over de historische achtergrond van de nieuwe mini stripserie Tijl. De presentatie begint om 14.30 uur. De tekenaars signeren vanaf ongeveer 15.00 uur.

Kosten?

Een kaartje voor het museum kost 12,50 euro.