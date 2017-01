Vrouw met hoge nood zakt door ijs

Een vrouw is zaterdag-op zondagnacht onderkoeld geraakt nadat ze haar behoefte niet meer kon inhouden en deze bij de Blaakseweg langs de waterkant besloot te doen. Ze zakte hierbij door het ijs.

De vrouw was na een feestje onderweg naar huis toen ze het kennelijk écht niet meer hield. De auto waarin zij als passagier zat werd ter hoogte van de kruising met de N217 langs de kant gezet zodat zij uit kon stappen om haar volle blaas te legen. Waarschijnlijk was ze onder de invloed van alcohol en is ze door de kou en gladheid de sloot in gerold, aldus de politie.

Onderkoelingsverschijnselen

Toevallig passerende voorbijgangers hebben de vrouw uit het ijskoude slootwater gehaald en de politie gebeld. Die trof haar vervolgens aan met bloed op haar gezicht. Ze is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Dun ijs

Voor de vrouw is het te laat, maar de politie Hoeksche Waard waarschuwt op Facebook voor dus ijs.