Vier keer Mokumse horeca naar Rotterdam

Rotterdam is in trek. Niet alleen als woonplaats - de Maasstad kreeg er in 2016 ruim 8000 nieuwe inwoners bij - maar ook als horecastad. Steeds meer horecazaken met hun roots in hoofdstad Amsterdam trekken namelijk naar de Havenstad. Metro zet er een paar voor je op een rij.

1. Loetje

Wat bijna 40 jaar geleden begon als een biljartcafé in Amsterdam, groeide uit tot het bekende biefstukrestaurant Loetje. Met (bijna) dertien vestigingen is ‘de biefstuk van Loetje’ inmiddels in het hele land een begrip, ondanks dat de meeste Loetjes in Noord-Holland te vinden zijn. De dertiende vestiging van het familiebedrijf opent in april op de Rotterdamse Wilhelminapier. Dankzij twee rasechte Rotterdammers, dat dan weer wel.

2. Blushing

Ras-Amsterdammer Gordon opent dit voorjaar een nieuwe vestiging van zijn ‘healthy’ koffieketen Blushing in Rotterdam. Pal naast het stadhuis op de Coolsingel. Na een zaak in Blaricum en twee in Amsterdam, zitten Rotterdamse fans met smart te wachten tot ze de gezonde koffie van de BN’er kunnen proeven in hun eigen stad, blijkt al uit de reacties op Facebook. Gedreven door suikerziekte, wil Gordon dat Blushing staat voor blozend en blakend van gezondheid. Daarom worden e-nummers en geraffineerde suikers zoveel mogelijk vermeden in zowel de dranken als de gerechten. Zo wordt er biologische cola geserveerd en worden de taarten en brownies gezoet met stevia, amandelmeel of dadels.

3. Boca's

Heet je geen Gordon, dan vergt het misschien enige lef om als Amsterdamse horecaondernemer een zaak in Rotterdam te openen. Gelukkig ontbrak het de mannen van Boca’s daar niet aan en openden ze in 2015 na twee vestigingen in Amsterdam ook een restaurant in het centrum van de Maasstad. „Rotterdam is een grote, mooie stad waar veel bedrijvigheid is en er erg veel mensen zijn die graag op doordeweekse avonden een hapje buiten de deur willen doen”, aldus Miquel Mecidi, een van de eigenaren eerder. Inmiddels weten Rotterdammers de plek naar de tapasbar aan de Mauritsweg inderdaad te vinden.

4. Wagamama

Oké, van oorsprong is Wagamama een Londense keten, maar na vier vestigingen in Amsterdam heeft dit sinds 1992 wereldwijde begrip zijn weg naar Rotterdam gevonden. Naar de Witte de Withstraat, om precies te zijn. Op het menu van het restaurant met Japanse invloeden staan onder meer misosoepen, salades en verschillende soorten curry's. Gezien het er regelmatig vol zit, lijkt de uitbreiding naar Rotterdam geen slechte stap.