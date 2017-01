Uitglijdende politiewagen raakt vijf meisjes

Een politieauto is zondagochtend vroeg tegen vijf meisjes aangereden in het Brabantse Heeze. Twee 17-jarige meisjes, waarvan een uit Schiedam, raakten daarbij lichtgewond. De auto gleed vermoedelijk door de gladheid in een flauwe bocht van de weg, meldt Omroep Brabant.

Het Schiedamse slachtoffer werd met haar schouder uit de kom naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van het tweede slachtoffer (uit Heeze) zijn niet bekend. Wel moest zij uit voorzorg een nachtje in het ziekenhuis blijven. De andere drie meisjes (uit Hellevoetsluis en Geldrop) zijn ook nagekeken, maar mochten weer naar huis.

Ontwijken

Volgens de politie probeerde de bestuurder de meisjes nog te ontwijken, maar lukte dat niet meer. De politieauto kwam tegen een boom tot stilstand. De agenten kwamen met de schrik vrij. De politie heeft de gladde weg na het incident afgesloten voor verkeer.