Trams botsen op elkaar in Rotterdam

In het centrum van Rotterdam zijn zondag twee trams op elkaar gebotst. Bij het incident raakten acht of negen mensen gewond, een aantal van hen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht.

Lees ook: Meer bussen en trams in het weekend in Amsterdam

Trams van lijn 7 en 8 botsten volgens de RET rond 15.00 op elkaar, vlakbij het Centraal Station. Vijf ambulances kwamen ter plaatse, zij brachten vijf gewonden naar het ziekenhuis. Drie of vier mensen werden op de plek van het ongeluk behandeld.



De trams staan op dit moment nog op de plek van het ongeluk. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. Als dat is afgerond worden de trams weggesleept. Op dit moment is er geen tramverkeer mogelijk van en naar het Centraal Station.