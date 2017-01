​The Partysquad geeft gratis show op de Euromast

Rampeneren bovenop een van Rotterdams iconen. The Partysquad geeft dinsdag 31 januari een rooftopconcert op de Euromast. DJ Jerry en MC Ruben geven ’s middags een gratis show weg.

Het optreden van de Partysquad begint dinsdagmiddag om 14.30 uur. De Euromast is vanaf 14.00 uur open voor concertbezoekers. De show is gratis, maar mensen die er graag bij willen zijn, moeten zich wel van tevoren aanmelden via de site van Soundcheckers.