Ruim 300 burgerhulpverleners erbij na politievideo

Meer dan 300 mensen hebben zich na een video van een reanimatie van de politie Charlois aangemeld als burgerhulpverlener. De politie plaatste de video donderdag op YouTube en Facebook, met daarbij de boodschap dat elke seconde telt.

Op de beelden is te zien hoe de politie een man reanimeert na een hartstilstand op een familieverjaardag. Als de hulpdiensten binnenkomen, is de man volgens de politie aan het ‘gaspen’, wat erop duidt dat hij stervende is. Om meer ruimte te hebben voor de reanimatie, dragen ze het slachtoffer naar de woonkamer. Die blijkt echter vol te zitten met visite in verband met opa’s verjaardag. Nadat ze iedereen uit de kamer hebben gekregen, kan het reanimeren met een Automatische Externe Defibrillator (AED) beginnen. Met succes: het slachtoffer heeft het overleefd. De video eindigt met een oproep van de hartstichting om je ook als burgerhulpverlener aan te melden, omdat ook jij dit verschil kunt maken.

Iedere seconde telt

„Nadien heb ik hem nog opgezocht, en hebben we elkaar de hand geschud en samen een foto gemaakt. Bijzonder om dit mee te mogen maken. Iedere seconde telt”, aldus de agent in het bericht op Facebook.

Waarschuwing: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren. De politie heeft de video gedeeld met toestemming van het slachtoffer.