Rotterdamse animeerbar Mon Cheri verder als Sjatzi

Vanaf komende zaterdag gaat de voormalige animeerbar Mon Cheri verder als Sjatzi. “De danspalen blijven, evenals de sfeer. Alleen de betaalde liefde verdwijnt”, aldus de nieuwe eigenaar Kris de Leeuw, tevens bekend van BAR.

Op het moment dat we hem treffen, struint hij net de Ikea af. „Een goede plek om meubels en glaswerk in te slaan. Je haalt er vaak leukere dingen vandaan dan bij de groothandel.” Het is tekenend voor de no-nonsenseaanpak van de jonge horecaondernemer. Eigenlijk had hij de bar grondig willen verbouwen, maar dat bleek financieel niet haalbaar. In plaats daarvan roeit hij met de riemen die hij heeft.

Het is niet voor het eerst dat De Leeuw deels op gevoel en met wat geluk een nieuwe zaak uit de grond stampt. Op dezelfde manier startte hij eerder de succesvolle uitgaansgelegenheid BAR, die hij nog altijd met zakenpartner Jetti Steffers bestiert.

Sjatzi wordt een nieuw hoofdstuk in zijn nog vrij prille horecacarrière. Het pand waar de nieuwe kroeg in huist heeft een roemruchte historie. Het verhaal van Mon Cheri eindigde plotsklaps met de moord op de vorige eigenaar, die in zijn eigen bar werd vermoord. „Een afschuwelijk drama natuurlijk, vooral voor de nabestaanden”, zegt De Leeuw. „Als eerbetoon wilde ik aanvankelijk een doorstart maken onder dezelfde naam, met aan de wand een mooi portret van de oude eigenaar. Niet iedereen kon zich daarin vinden, waarna ik de naam Sjatzi bedacht. Op z’n Duits bijna hetzelfde als Mon Cheri.” Al spel je het Duits net even anders: Schatzi.

Sfeer behouden

Ondanks de naamsverandering wil De Leeuw de sfeer van de oude animeerbar behouden. „Het moet een plek blijven waar iedereen zich welkom voelt: jong en oud, arm of rijk, hipster of nooit hip geweest. Eigenlijk precies zo’n sfeer die er hing in de oude BAR aan de Westkruiskade, zo’n zes jaar geleden. Een bar waar je in je eentje naartoe kunt, omdat je aan de toog vanzelf in gesprek raakt met andere gasten.” Tevens hoopt hij dat met Sjatzi de ruige kant van het Scheepskwartier behouden blijft. „Dit was vroeger de hotspot voor matrozen op zoek naar vertier. Een plek met een hoop historie, anders dan veel van die nieuwe kroegen waar meer aandacht uitgaat naar de inrichting dan de mensen die er moeten komen.”

„Misschien heb ik een oude ziel”, zoekt De Leeuw naar een verklaring voor zijn anders-dan-anders-aanpak. „Ik hou van tradities en dat oubollige van een buurtkroeg, waar je tot diep in de nacht kunt praten, drinken, versieren en lachen. Dat kan in BAR ook nog steeds, maar dat is veel meer een danstent geworden en iets minder persoonlijk. Juist dat een-op-een-contact begon ik te missen. In Sjatzi ga ik dan ook weer zelf achter de bar staan en genieten van de gemoedelijke – of moet ik zeggen: gemüt-liche – sfeer.” ILJA POST