Rotterdammer wint 18 miljoen met Eurojackpot

Met de winnende getallen 07, 14, 23, 27, 35 en bonusgetallen 3 en 5 is de jackpot van 90 miljoen euro van de Eurojackpot vanavond gevallen in Nederland, Duitsland en Denemarken. Vijf spelers delen de jackpot en één van de gelukkige winnaars komt uit Rotterdam.

Het is de eerste keer dat de jackpot van Eurojackpot in Nederland valt, volgens deze Twitteraar kan dat wel eens met het weer te maken hebben...

De Rotterdammer wint 18 miljoen euro bruto, daar gaat ook nog wel 29% kansspelbelasting af. Het winnende lot werd gekocht bij Primera Lombardijen aan de Spinozaweg in Rotterdam. Vrijdagavond zijn ook nog 35 winnaars van de tweede prijs met 5 + 1 getallen goed blij gemaakt. Zij winnen allemaal € 596.446,70 bruto. Hieronder waren ook twee Nederlanders uit Arnhem en Weert.

De hoogste jackpot die de Eurojackpot uitdeelde, € 90 miljoen bruto, was op 14 oktober 2016 in Duitsland. De Eurojackpot gaat dus door heel Europa, het is een kansspel waarbij je voor 2 euro per lot kans maakt op de jackpot. Iedere vrijdagavond is er een trekking. De jackpot is altijd minimaal 10 miljoen euro en kan, als hij niet valt, oplopen tot maar liefst 90 miljoen euro.