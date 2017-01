Rotterdam ziet niets in technofeest in Maastunnel

Een technofeest in de Maastunnel op 24 februari? Het klinkt leuk, maar ondanks berichten op Facebook gaat er niets plaatsvinden. De gemeente Rotterdam laat weten geen aanvraag te hebben gehad voor een vergunning om een feest te mogen vieren in de 75 jaar oude tunnel.

Op de evenementenpagina Maastunnel Rave Rotterdam laten honderden mensen weten te komen en duizenden zeggen geïnteresseerd te zijn. „Maar wij hebben nog met niemand contact gehad, laat staan dat er een vergunning is aangevraagd”, vertelt een woordvoerster. „We sluiten de tunnel af als het noodzakelijk is voor werkzaamheden. Dat is al best vaak vanwege de renovatie, en afsluiten voor een feest is niet noodzakelijk.”

De gemeente doet er alles aan om de pagina offline te krijgen. „We hebben wel andere activiteiten, zoals op 14 februari. Dan kunnen mensen trouwen in de tunnel”, aldus de woordvoerster. „Als iemand iets dergelijks wil, kunnen ze altijd een vergunning aanvragen, maar daarbij wordt ook gekeken naar de veiligheid.”

Petitie

De initiatiefnemers zijn ondertussen een petitie gestart om steun te krijgen voor hun idee. Als rasechte Rotterdammers willen wij het 75-jarig bestaan van deze symbolische tunnel in stijl gaan vieren en daar hebben wij jullie hulp bij nodig! Samen staan we sterk, een leger ravende Rotterdammers sterk”, zo schrijven zij. „Schrijf je in voor de petitie die wij aan de gemeente gaan laten zien voordat we de vergunning gaan aanvragen.”