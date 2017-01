Rotterdam vergaapt zich aan mist

Zo zonnig als deze dinsdag in Rotterdam begon, zo dicht is de mist die dinsdagmiddag boven de stad hangt. Zelfs iconen als de Erasmusbrug en De Rotterdam zijn nauwelijks zichtbaar. Kennelijk voor veel Rotterdammers een reden om de camera erbij te pakken. En gelukkig maar, want het levert een hoop mooie plaatjes op. Metro verzamelde er een paar.